طقس سيئ يضرب البحر الأحمر.. تكاثف الغيوم وانخفاض درجة الحرارة

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، حالة من الطقس السيئ، ظهرت معالمها في تكاثف الغيوم وانخفاض الحرارة وارتفاع حركة الأمواج، غير أن ذلك لم يؤثر على حركة الرحلات البحرية السياحية.

اتخاذ التدابير الاحترازية

ولم تعلن هيئة مواني البحر الأحمر البحر الأحمر حتى الآن غلق أي من موانيها، فيما شدد مسؤولو الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، والمتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

عدم استقرار الأحوال الجوية بالبحر الأحمر

وتعرض عدد من مدن محافظة البحرالأحمر، اليوم الأحد، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وحذرت غرفة عمليات المحافظة المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين على الطرق السريعة، وناشدتهم بتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

شواطئ الغردقة تجذب السائحين رغم الطقس السيئ

ولم تمنع أجواء الطقس السيئ التي تشهدها الغردقة السائحين من القيام برحلة غطس على متن مركب سياحى لممارسة هوايتهم المفضلة، للاستمتاع بشواطئ الغردقة في هذه الأجواء التي تعتبر بالنسبة لهم أجواء عادية، مقارنة بما تشهدها دول أوروبا. وتوجه السائحون لرؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يسهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.