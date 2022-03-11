إعلان اسم نقيب المهندسين الجديد خلال ساعات: انتهاء التصويت وبدء الفرز

ساعات قليلة ويتم إعلان اسم نقيب المهندسين الجديد بعد انتهاء التصويت في تمام السابعة من مساء اليوم الجمعة، وبدء الفرز، حيث أجريت المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين 2022، وشملت جولة الإعادة بين المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي على منصب النقيب العام للمهندسين.

نقيب المهندسين الجديد

وبدأت عملة الفرز مباشرة فور انتهاء التصويت الذي تم في 25 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، وبدأ في العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء لاختيار اسم نقيب المهندسين الجديد، حيث قال المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة، إنه سيتم تسليم نتيجة الفرز للجنة العامة تمهيدا لإعلان اسم النقيب العام للمهندسين بعد تلقي نتائج جميع اللجان العامة.

وأكد المستشار طارق بدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ بداية اليوم وحتى الآن، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي تجاوزات.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين 2022 في المرحلة الثالثة اليوم، حضور عدد من الوزراء والمسؤولين شاركوا في انتخاب النقيب العام، خاصة في لجان نقابة القاهرة الفرعية بالحديقة الصينية في مركز المؤتمرات ولجان نقابة الجيزة الفرعية أيضا.

وأدلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين 2022 بالقاهرة والتي تجرى في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لاختيار النقيب العام، وقال محلب في تصريح له إنه يتمنى التوفيق للنقيب القادم، كما أدلى الدكتور أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بصوته.

وشارك أيضا 3 وزراء في العملية الانتخابية بلجان نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور مهندس محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بينما شارك المهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق في التصويت وذلك بمقر النقابة الفرعية في الجيزة، لاختيار النقيب العام.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين، والتي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، ووجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، يوم الجمعة 11 مارس 2022، بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وقد أجريت المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة 25 فبراير الماضي وذلك على مستوى رؤساء النقابات الفرعية وعددها 25 بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، بينما أجريت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة الماضي 4 مارس لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما تمت الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية التي لم تحسم المقعد من الجولة الأولى وعددهم 13 نقابة فرعية.

وفوجئ الحضور في انتخابات نقابة المهندسين 2022 التي تجرى في لجان النقابة الفرعية بالقاهرة بعدم وجود المستشار جمال قابيل رئيس اللجنة القضائية المشرفة على لجان فرعية القاهرة بالحديقة الصينية في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، حيث حل مكانه المستشار طارق بدر.

وقال المستشار محمد عبد الجليل، نائب رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المهندسين في القاهرة، أن تغيير رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المستشار جمال قابيل أمر اداري يرجع لتنظيم العملية الانتخابية من جانب النيابة الإدارية.