وزراء «الري والنقل والإنتاج الحربي»يشاركون في انتخابات نقابة المهندسين

شارك 3 وزراء في انتخابات نقابة المهندسين بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، حيث حضر اللواء مهندس كامل الوزير وزير النقل، وتبعه الدكتور مهندس محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، ثم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي، للإدلاء بأصواتهم داخل لجنة الاقتراع لاختيار نقيب عام المهندسين، وسط إجراءات احترازية مشددة وإشراف قضائي.

انتخابات نقابة المهندسين

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم، المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين، التي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، حيث شهدت إقبالا في الدقائق الأولى من فتح باب التصويت، في آخر جولات انتخابات نقابة المهندسين 2022 التي انطلقت في 25 فبراير الماضي، واستمرت على مدار أسبوعين.

وشهدت الانتخابات اختيار رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضي على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم عملية اختيار النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أيا من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، لتقرر اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولا على أصوات المهندسين.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022

وبخصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مستوى النقيب العام في المرحلة الثانية، جاءت كالتالي:

إجمالي الحضور: 42465 مهندسًا.

الأصوات الصحيحة: 40027 صوتًا.

الأصوات الباطلة: 2438 صوتًا.

المهندس هاني ضاحي: 1809 أصوات.

المهندس طارق النبراوي: 9544 صوتًا.