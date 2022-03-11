محلب وزكي عابدين يصوتان في انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

أدلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين 2022 بالقاهرة، والتي تجرى في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لاختيار النقيب العام، وقال محلب في تصريح له إنه يتمنى التوفيق للنقيب القادم.

أحمد زكي عابدين وعصام شرف

كما أدلى الدكتور أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين، حيث تجرى جولة الإعادة في المرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التي يتنافس فيها المهندس هاني ضاحي، والمهندس طارق النبراوي على مقعد النقيب العام.

وفي وقت سابق، اليوم، شارك المهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق في الإدالاء بصوته بالمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين 2022، وذلك بمقر النقابة الفرعية في الجيزة، لاختيار النقيب العام.

جولة الإعادة

وقد شارك اليوم أيضا 3 وزراء في العملية الانتخابية بلجان نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وهم الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور مهندس محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقد انطلقت في العاشرة من صباح اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين، والتي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، حيث شهدت إقبالا في الدقائق الأولى لفتح باب التصويت، وانتخابات اليوم هي آخر جولات مارثون انتخابات نقابة المهندسين 2022 الذي انطلق في 25 فبراير الماضي، واستمر على مدى أسبوعين، وشهد انتخاب رؤساء ومجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية بالنقابة العامة ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، وأيضا انتخاب الأعضاء المكملين للشُعب الهندسية السبعة، فيما لم يتم حسم انتخاب النقيب العام من الجولة الأولى، لعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، لتجري جولة الإعادة اليوم بين أكثر المرشحين حصولا على أصوات المهندسين.

وتجرى فيها جولة الإعادة على منصب النقيب العام، بعدما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج المرحلة الثانية، التي أجريت الجمعة الماضية 4 مارس، وأسفرت عن إجراء جولة إعادة بين كل من المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين المنتهية ولايته، والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، من بين 22 مرشحًا لم يحصل أي منهم على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة.

نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022

وبخصوص نتائج انتخابات نقابة المهندسين 2022 على مستوى النقيب العام في المرحلة الثانية فجاءت كالتالي:

إجمالي الحضور: 42465 مهندسًا.

الأصوات الصحيحة: 40027 صوتًا.

الأصوات الباطلة: 2438 صوتًا.

المهندس هاني ضاحي: 1809 أصوات.

المهندس طارق النبراوي: 9544 صوتًا.