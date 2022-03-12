أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 12-3-2022

برتقال ويوسفي وليمون فواكه كثيرة يهتم الناس بشرائها ولا يستغنون عنها لتقوية المناعة خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، وخلال الأيام الماضية انتشرت العديد من الأخبار حول ارتفاع العديد من السلع والمنتجات منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث اتجه التجار لرفع الأسعار.

ويهتم الناس بالفواكه عمومًا، وفي إطار أهميتها للجسم وحرص الناس على شرائها، تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 12 مارس، وفق جولة صباحية أجرتها في الأسواق.

أسعار الفاكهة في الأسواق

ووفق الجولة الصباحية، شهدت أسعار الفاكهة اليوم السبت الموافق 12 مارس، استقرارا، وجاءت على النحو التالي:

- سجل سعر كيلو البرقوق نحو 25 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو الواحد من التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا.

- وبلغ سعر التفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

- وسجل سعر الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- وسجل سعر كيلو الفراولة اليوم نحو 10 جنيهات.

- وسجل سعر الكيوي اليوم نحو 25 جنيهًا.

- وتراوح سعر كيلو البرتقال بين 3 و5 جنيهات باختلاف النوع.

- تراوح سعر الكيلو الواحد من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- وبلغ سعر الكيلو الواحد من الأفوكادو اليوم في الأسواق نحو 50 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجلت أسعار الفاكهة تباينا في سوق العبور اليوم السبت، وفق الموقع الرسمي للسوق، بحسب هيئتها وجودتها وجاءت الأسعار المختلفة كما يلي:

- سجل سعر كيلو العنب المستورد في سوق العبور نحو 30 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

- تراوح سعر التفاح بين 12 و20 جنيهًا باختلاف النوع.

- تراوح سعر كيلو الفراولة بين 7 و10 جنيهات في سوق العبور.

- تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

- سجل سعر التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيهًا.