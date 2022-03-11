من هو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد؟.. فاز بـ1668 صوتا

انتهت اليوم انتخابات حزب الوفد، بفوز الدكتور عبدالسند يمامة، وبعدها بدأ الكثيرون في طرح سؤال مهم، وهو: من هو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد والذي أصبح رئيسًا لحزب الوفد لفترة انتخابية تمتد لعام 2026، وتمكن من الصعود إلى مقعد رئاسة الحزب العريق، حزب الوفد بعد منافسة كبيرة خلال العملية الانتخابية مع من كان يرأس الحزب سابقًا وهو المستشار بهاء أبوشقة.

عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد

وتجيب «الوطن» على سؤال من هو عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد، بعد أن تمكن من الفوز برئاسة الحزب بحصد عدد أصوات بلغ 1668 صوتًا انتخابيًا على حساب المستشار بهاء الدين أبوشقة الذي حصل على 1548 صوتًا انتخابيًا.

الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة، هو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بجامعة المنوفية، ونستعرض في السطور التالية سيرته الذاتية.

السيرة الذاتية لرئيس حزب الوفد الجديد عبد السند يمامة

السيرة الذاتية لرئيس حزب الوفد الجديد عبد السند يمامة، تزخر بالعديد من المحطات المهمة، وتولى منصب رئيس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية، كما حصل على دكتوراة في الاستثمار الأجنبي في مصر «جامعة نانسي – فرنسا».

وتولى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الجديد، بجانب منصبه في تدريس ورئاسة قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وهو محكم ومحامي بالنقض، وكذلك محام رابطة العالم الإسلامي، بالإضافة إلى أنه تولى منصب محام منظمة هيئة الإغاثة الإسلامية.

انتخابات حزب الوفد

وبدأ التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 2022، في الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء اليوم الجمعة، في المقر الرئيس لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وضمت اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كل من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائبًا لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضوًا، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضوًا، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضوًا، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضوًا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضوًا.