زوجة أبو شقة تدلي بصوتها في انتخابات حزب الوفد

أدلت السيدة فريال، حرم المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب الحالي وعضو مجلس الشيوخ، بصوتها في انتخابات حزب الوفد 2022، المقامة بالمقر الرئيسي للحزب بشارع بولس حنا بالدقي، والتي يتنافس فيها على منصب رئاسة حزب الوفد كلا من المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الحالي، ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس معهد الدراسات السياسية في الحزب.

وشهدت انتخابات حزب الوفد 2022، إقبالا كثيفا خلال الساعات الأولى من فتح اللجان، وفقا لما صرح به الدكتور وجدي زين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، مؤكدا على أن المشهد الانتخابي مشرف، ويسير بسهولة ويسر، منذ انطلاقها في التاسعة صباحًا.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يقوم رئيس اللجنة القضائية المُشرفة بإعلان النتيجة النهائية.

انتخابات حزب الوفد

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواً، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواً، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواً، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً.