عاجل.. غلق اللجان في انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 وبدء فرز الأصوات

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات حزب الوفد 2022، منذ قليل غلق كافة اللجان بعد انتهاء الموعد المحدد للتصويت في الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة، الموافق 11 مارس وبدء عملية الفرز.

وشهدت انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، إقبالًا كثيفًا على مدار اليوم، بكافة اللجان وخاصة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت، تحت إشراف قضائي كامل.

أبوشقة ويمامة يتنافسان على رئاسة حزب الوفد

وجرت اليوم الانتخابات لاختيار رئيس لحزب الوفد لمدة 4 سنوات قادمة، ويخوض الانتخابات على منصب رئيس الحزب المرشحان المستشار بهاء الدين أبوشقة، الرئيس الحالي للحزب، والدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب، بعد أن تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، طلبًا من المهندس ياسر قورة، المرشح السابق، اعتذر فيه عن خوض الانتخابات.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى انتخابات رئاسة الوفد 6770 ناخبًا، يدلون بأصواتهم في 20 لجنة، منها لجنتان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تحت إشراف قضائي كامل، متمثل في هيئة النيابة الإدارية، وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022

وتضم اللجنة المُشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائبًا لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواً، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضوًا، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضوًا، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضوًا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضوًا.