سيناريست: تركت الطب تمامًا من أجل التفرغ للكتابات الدرامية

قال الكاتب والسيناريست، الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، إنه ترك مهنة الطب تمامًا من أجل الكتابة الدرامية، بعدما عمل معيدًا في كلية الطب جامعة قناة السويس لمدة 5 سنوات، لكن هذا لم يكن شغفه وعلمه، متابعًا: «دراسة الطب ممتعة جدًا، ومن الناحية العلمية تُنظِّم المدارك والعقل بشكل كويس، لكنها تتماس مع الإنسان في لحظات الألم والمعاناه».

عبدالمالك: كان قرارًا صادف وقته ولم أندم عليه

وأضاف «عبدالمالك»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه اتخذ قراره عام 2010، من أجل التفرغ الكامل للكتابة الدرامية، وكان قرارًا صادف وقته، ولم يندم عليه حتى الآن.

وتحدث عن الضغوط المجتمعية والعائلية التي تعرض لها آنذاك، بسبب تركه مجال الطب وانشغاله بالكتابة الدرامية: «علشان أسيب المجال مكنش حاجة سهلة على الإطلاق، وكنت بكتب بشكل احترافي من وأنا في الكلية».

مسلسل «باب الخلق»

وفي أعقاب ذلك، قام بكتابة مسلسل «باب الخلق» الذي شارك فيه الفنان القدير الراحل محمود عبدالعزيز، وكان خطوة فارقه في حياته، إلا أن العمل توقف خلال ثورة 25 يناير 2011، واتخذ ومنتج العمل قرارًا بتأجيل العمل ليتم عرضه في عام 2012: «لما اتعرض المسلسل في 2012 كان الأمر مختلفًا، كان عاما فيها 70 مسلسلاً، و(باب الخلق) كان محطة مهمة في مشواري».

وأكد أن عمله «راجعين يا هوا» هو مسلسل إذاعي جرى تقديمه في العام 2003، وهو قصة أسامة أنور عكاشة، وبطولة يحيى الفخراني ومعالي زايد: «أسامة أنور عكاشة أنا بعتبره أستاذ بالرغم أن القدر لم يحالفني في مقابلته، وفي مرحلة التسعينات تأثرت جدًا بعمله (أرابيسك) واتشديت للمجال بسب هذا العمل، ودورت على أعماله الصحفية وفي الإذاعة».