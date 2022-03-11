عاجل.. انتخابات المهندسين بالقاهرة: النبراوي 2384 صوتا مقابل 1784 لـ ضاحي

أعلن المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة، نتيجة جولة الإعادة على منصب النقيب العام بين هاني ضاحي وطارق النبراوي، موضحا أنها عملية رصد فقط لأصوات المهندسين في لجان القاهرة وأن النتيجة الإجمالية والرسمية ستعلنها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحفي بعد ورود محاضر فرز 25 لجنة عامة على مستوى الجمهورية.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأوضح رئيس اللجنة أن عملية الفرز في لجان نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، أسفرت عن حصول هاني ضاحي على 1784 صوتا مقابل 2384 صوتا للمهندس طارق النبراوي.

وأشار إلى أن إجمالي الحضور: 4388 ناخبا

الاصوات الصحيحة: 4168

الاصوات الباطلة: 220

وفي الجيزة لجنة نادي نقابة المهندسين بأكتوبر حصل المهندس طارق النبراوي على 829 صوتا مقابل 566 صوتا للمهندس هاني ضاحي، وفي لجنة البحر الاعظم حصل النبراوي على 158 صوتا وهاني ضاحي 77 صوتا.

وقد بدأت عملة الفرز مباشرة فور انتهاء التصويت الذي تم في 25 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية وبدأ في العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء لاختيار اسم نقيب المهندسين الجديد، حيث قال المستشار طارق بدر، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 في القاهرة، إنه سيتم تسليم نتيجة الفرز للجنة العامة تميهدا لاعلان اسم النقيب العام للمهندسين بعد تلقى نتائج جميع اللجان العامة.

وأكد المستشار طارق بدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم منذ بداية اليوم وحتى الآن، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي تجاوزات.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين 2022 في المرحلة الثالثة اليوم م حضور عدد من الوزراء والمسؤولين شاركوا في انتخاب النقيب العام خاصة في لجان نقابة القاهرة الفرعية بالحديقة الصينية في مركز المؤتمرات ولجان نقابة الجيزة الفرعية أيضا.

وقد أدلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين 2022 بالقاهرة والتي تجرى في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لاختيار النقيب العام، وقال محلب في تصريح له إنه يتمنى التوفيق للنقيب القادم، كما أدلى الدكتور أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بصوته.

وشارك أيضا 3 وزراء في العملية الإنتخابية بلجان نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة في الحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور مهندس محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للانتاج الحربى، بينما شارك المهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق في التصويت وذلك بمقر النقابة الفرعية في الجيزة، لاختيار النقيب العام.

وانطلقت في العاشرة من صباح اليوم المرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات نقابة المهندسين ، والتي تشهد جولة الإعادة على منصب النقيب العام للمهندسين، ووجعت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، برئاسة هاني محمود، وزير الاتصالات الأسبق، الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور انتخابات الإعادة على منصب نقيب المهندسين، يوم الجمعة 11 مارس 2022، بدءًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 7 مساء، وذلك بالمقار الانتخابية المحددة بجميع النقابات الفرعية بالمحافظات.

وقد أجريت المرحلة الأولى من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة 25 فبراير الماضي وذلك على مستوى رؤساء النقابات الفرعية وعددها 25 بمحافظات الجمهورية، وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، بينما أجريت المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة الماضي 4 مارس لاختيار نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما تمت الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية التي لم تحسم المقعد من الجولة الأولى وعددها 13 نقابة فرعية.