هاني ضاحي: عقوبة مخالفات مكاتب المهندسين تصل للشطب «فيديو»

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، الذي ينافس في جولة الإعادة على انتخابات مقعد نقيب المهندسين، إنه توجد آلية للشكاوى ضد المهندسين بالقانون بشكل صريح وفعال ومحترم، إذ توجد لجنة تسمى لجنة تحقيق وتأديب، وإذا أدان التحقيق المهندس يتحول للجنة التأديب، وتبدأ لجنة التأديب العقوبات بداية من الإنذار وتصل للإيقاف عن العمل، وتصل للشطب في بعض الحالات.

هناك العديد من المشكلات خرجت عن أخلاقيات المهنة

وأضاف المرشح على نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق خلال حديثه الإعلامي مع أحد البرامج التلفزيونية، أنه تعرض للعديد من المشكلات خلال الـ4 سنوات الماضية وشهد الكثير منها، وكانت النتائج التي توصل لها عبارة عن مشكلات قابلة للحل والتراضي من جانب الطرفين، وليست بها أخطاء هندسية كبيرة، ولكن كانت هناك العديد من المشكلات خرجت عن أخلاقيات المهنة، وكانت النقابة اتخذت فيها إجراءات حاسمة، وخصوصًا ما حدث بقانون التصالح على المخالفات.

إيقاف المكاتب غير المسؤولة

وأوضح أن نقابة المهندسين اكتشفت وجود بعض المكاتب غير المسؤولة والتي كان أصحابها توفاهم الله واستخدم المعاملون بها الأختام الموجودة للإجازة بالبناء، ولم يعاينوا العقارات قبل الإجازة، وجرى إيقاف هذه المكاتب، وشطب مكتبين من النقابة نهائيًا، ومثل تلك الإجراءات تنطبق تمامًا على كل أعضاء نقابة المهندسين.

وفيما يخص انتخابات نقابة المهندسين، فمن المقرر أن تُجرى المرحلة الثالثة من انتخابات نقابة المهندسين 2022، الجمعة المقبل 11 مارس الجاري، في جولة الإعادة بين أعلى اثنين حصلا على الأصوات على منصب النقيب العام، وهما المهندس هاني ضاحي والمهندس طارق النبراوي.