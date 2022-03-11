«جهاد» في دعوى خلع: «بقاله 8 شهور مسألش عليا عشان خلفت بنت»

استيقظت «جهاد» وهي تحمل همها الذي غلب طاقتها، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لتتخلص من زيجتها التي جعلتها تعيش أسوأ فترات حياتها، وتطلب الخلع من زوجها الذي تركها منذ 8 أشهر، بعد إنجابها لـفتاة بحجة أنه لم يرغب في إنجاب إناث، وبعد معرفته بنوع الجنين تركها دون أن يسأل عليها أو يرى طفلته حتى، وبعد أن يأست وتأكدت من جحود مشاعره، توجهت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى، وطالبته بتسديد نفقات ابنته.

«زواج صالونات» وخطبة عامين

قالت «جهاد» لقاضي محكمة الأسرة وهي تتذكر وقت خطبتها: إنها تزوجت زواج صالونات «تقليدي»، وكان شابا هادئا ووسيما، ووالدته قالت إنه متدين ومستقر ماديًا ولديه وظيفة مرموقة، وتبادلا الإعجاب منذ اللقاء الأول واللقاء الثاني تمت خطبتهما، وتزوجا بعد عامين من الخطبة، وكانت بينهما بعض المشكلات التي كانت تحدث بسبب والدته وأخواته، لكنها كانت تعتقد أنهم على غير وفاق في بعض المواقف، وبعد الزواج زادت المشكلات لدرجة أنها كانت تقضي معظم وقتها في منزل عائلتها.

شقيقاته سبب المشكلات

وأضافت الزوجة في حديثها مع قاضي محكمة الأسرة، أن لديه 3 شقيقات بنات، كن يحاولن تخريب حياتها بأي شكل، وعندما علمت بحملها حذرنها من إنجاب فتيات وأنها عليها إنجاب أولاد مثلهن، وكن يرغمنها على خدمة والدتهن وعندما تمتنع يسلطن زوجها يضربها، ويمتنع عن الإنفاق عليها وكانت تسمعهم بنفسها، وبعد عدة أشهر أصبحت الحياة بينهم مستحيله، فتركت المنزل لكنه أرغمها على العودة وهددها بالطلاق، لكنها عادت حتى لا تدمر حياة طفلها الذي لم يأتِ بعد.

والدته طلب منها الولادة في منزل عائلتها

وتابعت «جهاد» لقاضي محكمة الأسرة: «بعد ما رجعت ولدته كانت بتعاملي حلو جداً، وكانت متأكدة إني حامل في ولد لدرجة إنها كانت بتخدمني بنفسها ومنعت جوزي يكلم أخواته البنات، وأنا كنت مستغربة هي بتعاملني كده ليه، وبعد فترة روحت للدكتور وعرفت إني حامل في بنت ورجعت قلبت عليا تاني وقالتلي أروح أولد عند أهلي».

دعوى خلع

وأنهت «جهاد» دعواها أنها ذهبت لمنزل عائلتها قبل ولادتها بشهر، وبعد أن وضعت طفلتها أخبرته ولم يذهب هو وأهله لرؤية الطفله على الأقل، ومن يومها قال له إنه لا يريد فتيات وأنه أخبرها بذلك، لتعيش في هم هي ليس به يد، ومنذ 8 أشهر لم يفكر حتى في الإتصال بها أو رؤية طفلته مع إنها حاولت مرارًا وتكررًا معه، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بإمبابة وأقامت ضده دعوى خلع وطالبته بدفع نفقات طفلته، وحملت الدعوى رقم 854، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.