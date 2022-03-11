أستاذ بـ«هندسة عين شمس»: «الروبوت» تفوق على الإنسان في أعمال الزراعة

قال الدكتور ماجد غنيمة، أستاذ ميكاترونيك بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الإنسان الآلي صُنع من أجل دعم الإنسان بقدرات يفتقر إليها، أو لاستبدال الإنسان بجهاز لديه قدرات أعلى في بعض الأعمال.

الروبوت الموجود حاليا بدأ يحل محل الإنسان

وأوضح «غنيمة»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، مساء الجمعة، أن الروبوت الموجود حاليًا بدأ يحل محل الإنسان في العديد من الأعمال والمجالات منها مجالات الزراعة والصناعة والصحة، لافتًا إلى أن استخدام الروبوت مناسب للأعمال التكرارية، ويتفوق على الإنسان في الدقة والسرعة، وظهر ذلك بوضوح في الأراضي الزراعية.

وأشار أستاذ ميكاترونيك بكلية الهندسة جامعة عين شمس إلى أنه جرى تطوير المعدات الزراعية، وبدلًا من استخدام الإنسان لها وإداراتها أصبحت تتحرك بشكل تلقائي بواسطة مستشعرات الذكاء الاصطناعي؛ التي لا تعتمد على أي تدخل بشري في التشغيل، لافتًا إلى أن المصانع أيضًا تستخدم الروبوت في بعض العمليات التصنيعية للمنتجات بشكل تدريجي من خلال تطوير خطوط الإنتاج بماكينات تساعد في الإنتاج بجودة أعلى وأدق وأسرع.

«الروبوت» يمتلك إمكانيات كبيرة للتطوير

وأضاف أن الروبوت يتمتع بإمكانيات كبيرة للتطوير، وإضافة خصائص لم تكن موجودة من قبل، وأصبحت خطوط الإنتاج قادرة على استبدال الإنسان، والإنتاج بشكل أكبر مع قلة الهدر في الموارد، وما زال الإنسان مطلوبًا في التشغيل ولكن بشكل أقل.

وأكد أستاذ الميكاترونيك بكلية الهندسة في جامعة عين شمس، أن بعض السفن حاليًا ذاتية القيادة بالكامل، ويجري العمل على دمجها في المجال البحري بشكل رسمي قريبًا، مشيرًا إلى أن الأعمال التي يؤديها الإنسان إن كانت أغلبها تكرارية يمكن للروبوت أن يحل محله، أما الجوانب الوجدانية والإبداعية حتى الآن هي بعيدة عن الروبوت ولا يمكنه فعلها، مضيفًا: «ممكن نعمل علميات جراحية بالروبوت بس لازم يكون الطبيب البشري موجود، لأن خبرة الجراح ومهاراته مهمة لمواجهة أي تغيرات مفاجئة».