الروبوت «توت» يشتري الخضار من السوق.. وأحمد فايق: تعب من اللف

نشر الإعلامي أحمد فايق، صورًا للروبوت «توت» الذي أعلن عنه في وقت سابق، وهو يشتري الخضار من السوق، لافتًا إلى أن هذا الإنسان الآلي سيشاركه تقديم برنامجه «مصر تستطيع» على قناة dmc الفضائية.

«توت» يشتري الخضار ويجلس على المقهى

وعلق «فايق» على الصور التي نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «الأستاذ توت بيشتري الخضار ولما تعب من كثر اللف قعد يرتاح معايا على القهوة»، مضيفًا: «قريبا توت زميلي المذيع الروبوت في مصر تستطيع».

يذكر أن الإعلامي أحمد فايق سبق وأعلن أن الروبوت سوف يشاركه في عمله الإعلامي، وكتب في منشور عبر صفحته على «فيس بوك»: «أول روبوت مذيع في مصر، زميلي توت يتقاسم معي تقديم مصر تستطيع قريبًا».

الاهتمام بالعلماء والمواهب

برنامج «مصر تستطيع»، هو برنامج تلفزيوني يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين والموضوعات العلمية والبحثية، ويبحث عن المواهب والكفاءات المصرية حول العالم وفي مصر للتواصل معهم وإبراز قدراتهم وما يمكن أن يقدمونه لصالح الوطن.

«مصر تستطيع» برنامج أسبوعي يومي الخميس والجمعة في السابعة مساءً، على قناة dmc، ويهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.

البرنامج يهتم بالأمور التكنولوجية

ويهتم البرنامج بآخر ما وصل إليه العلم والأبحاث في مختلف المجالات ومنها المجالات التقنية، حيث استضاف في أغسطس الماضي أول ممرضة روبوت فى مصر، وتدعى «شمس»، وهو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات.

كما استضاف البرنامج في وقت سابق الدكتور هشام أنور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ونائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والذي تحدث عن استخدام الروبوتات في العمليات الجراحية، حيث شدد الطبيب على أن الروبوت في هذه الحالة لن يكون بديلًا للجراح البشري، وإنما مجرد مساعد له، يمكنه من الوصول إلى الأماكن الدقيقة التي تحتاج إلى درجة تحكم أكثر دقة باليد، التي كان لا يستيطع الجراح البشري الوصول إليها بسهولة قبل ذلك.