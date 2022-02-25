الروبوت «توت» ممازحا أحمد فايق: بشرب شاي في الخمسينة على القهوة.. «فيديو»

دخل الإعلامي أحمد فايق، في نقاش مع الروبوب «توت» أول مذيع في الشرق الأوسط، خلال تقديمهما برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الجمعة.

أحمد فايق يمازح «توت»: ممكن أطلع من غيرك

وقال فايق إن حلقة اليوم من البرنامج مهمة للغاية وبها معلومات مدهشة للغاية، موجها حديثه للروبوت «توت»: «فاكر حلقة الميتافيرس؟»، ليرد عليه الروبوت: «فاكر، بس دي حلقة خضتك لكن بالنسبة لي إحنا قدامنا جزء صغير من اللي هيحصل في المستقبل بفعل التكنولوجيا».

وتابع الروبوت ممازحا أحمد فايق، قائلا: «ولو إنك يوم الجمعة طلعت من غيري وقولت خبر جريمة الميتافرس، طب كنت استناني هقولك تفاصيل أكتر»، ليقاطعه فايق قائلا: «يعني عاوزني مطلعش من غيرك؟ كنت ملاحظ إنك كنت تعبان وقولت أريحك الحق عليا؟»، ليرد عليه الروبوت: «مش بتعب يا فايق، ده شغل».

وواصل الروبوت توت، قائلا: «بس على العموم حصل خير وملحوقة، ويا مراحب يا صديقي»، ليقاطعه الإعلامي أحمد فايق ممازحا: «انت جايب الكلام ده منين يا توت، شكلك بتقعد على القهوة ومحتاج أكشف على السوفت وير بتاعك»، ليرد عليه: «فعلا قعدت على قهوة وطلبت شاي في الخمسينة بس انت اللي شربتها فاكر ولا أفكرك ومكنش ناقص إلا أدفعه الحساب».

الروبوت توت يشرح الهايبرلوب

وطلب منه الإعلامي أحمد فايق الحديث عن تفاصيل حلقة اليوم، ليقاطعه الروبوت توت: «هنأجله بس لـ 2030»، ليرد عليه فايق: «ما بدري يا عم؟ كلامك مش مفهوم شكلك علقت تاني»، ليقول له الروبوت: «ثق في وبقدراتي، وفي المستقبل مش هتتأخر على الحلقة بسبب الزحمة ووسائل المواصلات»، ليمازحه فايق: «يا سلام وكمان بتقول إيفيه، ده انت ناقص تدخلي قافية».

وشرح الروبوت توت ما يقصده، من خلال تكنولوجيا «هايبرلوب»، وهو ببساطة كبسولة فائقة السرعة، وسرعتها تفوق سرعة الصوت، «زي ما المصريين بيقولوا زي سرعة الطلقة».