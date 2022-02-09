عرض مسرحية أحفاد ريا وسكينة لـ دينا الشربيني في موسم الرياض.. الليلة

يشهد اليوم الأربعاء بداية عرض مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يستمر عرضه حتى يوم 12 فبراير الجاري، كما شهدت الأيام الماضية نفاد التذاكر الخاصة بالعرض المسرحي حسب ما أعلنت هيئة الترفيه السعودية.

دينا الشربيني تروِّج لمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

وحرصت الفنانة دينا الشربيني على الترويج للعرض المسرحي، مشوقة جمهورها لأحداث المسرحية، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، حيث نشرت البوستر الرسمي للمسرحية وعلقت عليه قائلة: «أحفاد ريا وسكينة فى بوليفارد رياض سيتى.. الناس كلها عاوزة تعرف حكايتهم وازاي الستات طلعوا مبيعرفوش يقتلوا، منتظرينكم من يوم 9 فبراير».

أبطال مسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

مسرحية أحفاد ريا وسكينة من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإخراج سامح بسيوني، كما يشارك في بطولتها مجموعة من النجوم، وهم: دينا الشربيني ، وياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، ومصطفى البنا، بدرية طلبة، ومحمد أسامة، وأحمد كشك، وعلاء زينهم، إسلام عبد الشفيع، وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسرحية أحفاد ريا وسكينة

تجسد أحداث العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» حياة 3 شقيقات تتحولن من الثراء إلى الفقر بعد وفاة والدهن، إذ يخبرهن وعمهن أن الراحل باع له جميع أملاكه قبل وفاته مما يصيبهم بصدمة شديدة، وبعد أن يذهبن للإقامة في أحد القصور المهجورة، ويأتي خطيب إحداهن لقضاء شهر العسل في القصر المهجور، ولكن تنشب بينهما مشاجرة كبيرة تنتهي بقتله، فيحاولن إخفاء الجثة ويقررن الانتقام من جميع الرجال على طريقة ريا وسكينة الشهيرتين.