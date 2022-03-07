دينا الشربيني: أنا فقيرة ومكتئبة وتخينة.. بعيش أحلى فترة في حياتي

فاجئت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بنشر مقطع مصور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، تعلن فيه وهي تضحك، عن مرورها بحالة اكتئاب.

دينا الشربيني تعاني من الاكتئاب

وقالت دينا الشربيني في الفيديو الذي نشرته أيضا عبر حسابها الرسمي بتطبيق «تيك توك»: «أحلى فترة في حياتي كلها.. فقيرة ومكتئبة وتخينة».

ولاقى المقطع، تفاعلا كبيرا من جمهور دينا الشربيني، إذ علق أحد متابعيها قائلا: «عسل يا دينا»، فيما كتب آخر: «مستني مسلسل مشوار مع محمد رمضان».

دينا الشربيني تنعى الإعلامي إياد داود

وفي سياق مختلف، حرصت دينا الشربيني على نعي زميلها الفنان والإعلامي إياد داود، عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، إذ نشرت صورة للفنان الراحل، ودعت له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته.

وتوفى إياد داود، مساء السبت الماضي، بعد معاناة مع تداعيات فيروس «كورونا»، إذ شيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود، ظهر أمس الأحد، ووارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة، وستتلقى أسرته العزاء فيه، مساء اليوم، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

دينا الشربيني تشارك في مسلسل «المشوار»

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة دينا الشربيني في بطولة مسلسل «المشوار» المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم 2022، على شاشة قناة DMC برفقة الفنان محمد رمضان، ويشاركها البطولة كل من أحمد كمال، أحمد مجدي، بيومي فؤاد، ندى موسى، ولاء الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل «المشوار»

وتدور أحداث مسلسل «المشوار» حول عاملين باليومية في أحد شركات الملاحة، يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما وفي عملهما، ولكن هناك شيء غريب بهما ستكشفه الأحداث.