دينا الشربيني تنشر فيديو استقبال الجمهور لها بمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»

انتهى عرض مسرحية «أحفاد ريا وسكينة» بطولة الفنانة دينا الشربيني، في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض أمس، بعد النجاح الكبير الذي خلال الأيام الماضية، ورفع شعار لافتة «كامل العدد»، حسب ما أعلنت هيئة الترفيه السعودية.

صفحة معجبين الفنانة دينا الشربيني

ونشرت «صفحة معجبي الفنانة دينا الشربيني» فيديو من كواليس مسرحية أحفاد ريا وسكينة، مع الفنان بيومي فؤاد، وأعادت الفنانة نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو من كواليس استقبال الجمهور للنجمة دينا الشربيني.

تعليقات الجمهور على عرض مسرحية أحفاد ريا وسكينة

«أحفاد ريا وسكينة» توالت عليها تعليقات الجمهور، مطالبين بإعادة العرض المسرحي في القاهرة حتي يتكمن الجميع من مشاهدته، خاصة أن العرض حصل على إشادات من الجمهور والنقاد بعرضه في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وانتهي عرضه يوم 12 فبراير الماضي.

أحداث مسرحية أحفاد ريا وسكينة

تدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا، ويقوم أبطال العرض بمناقشة قضية تحول الحياة من الثراء إلى الفقر، وتدور أحداث العرض المسرحي «أحفاد ريا وسكينة» حول حياة 3 شقيقات تتحول من الثراء إلى الفقر بعد وفاة والدهن، إذ يخبرهن عمهن أن الراحل باع له جميع أملاكه قبل وفاته مما يصيبهم بصدمة شديدة، وبعد أن يذهبن للإقامة في أحد القصور المهجورة، ويأتي خطيب إحداهن لقضاء شهر العسل في القصر المهجور، ولكن تنشب بينهما مشاجرة كبيرة تنتهي بقتله، فيحاولن إخفاء الجثة ويقررن الانتقام من جميع الرجال على طريقة ريا وسكينة الشهيرتين.

أبطال مسرحية أحفاد ريا وسكينة

مسرحية أحفاد ريا وسكينة من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، وإخراج سامح بسيوني، كما يشارك في بطولتها مجموعة من النجوم، وهم دينا الشربيني ، وياسمين رئيس، وبيومي فؤاد، ومصطفى البنا، بدرية طلبة، ومحمد أسامة، وأحمد كشك، وعلاء زينهم، إسلام عبد الشفيع، وعدد آخر من الفنانين.