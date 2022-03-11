بريد الوطن .. الحبة القاتلة والموت المجانى

ربما لا يمضى وقت طويل إلا ونسمع من صفحات الجرائد على مواقع التواصل الاجتماعى، عن حالة انتحار «بالحبة السوداء»، والحبة السوداء هى نوع من الحبوب السامة، التى تتوافر فى كل منزل يعتمد على زراعة القمح والغلال بكل أنواعها، حيث يتم وضع حبة أو اثنتين فى كل جوال قمح، أو أى نوع آخر من الغلال، لحفظه طوال العام من التلف والتسوس، وثمن الحبة الواحدة لا يتعدى الجنيه الواحد، وتُشترى من أى مكان فى بعض القرى والأرياف دون رقابة من خطورتها الشديدة فى حال تناولها، حيث تقضى على الإنسان الذى يتناولها خلال ساعتين فقط بعد انتشار غاز «الفوسفين» شديد السمية فى الجسم، والذى يوقف جميع أعضاء الجسم فى وقت قياسى بخلاف فشل إنقاذ كل من تعاطوها عن طريق حالات الانتحار بها بكل الطرق الطبية لتعقد تركيبها الكيميائى، فى حال تغلغلها داخل الجسم ورغم تكرار تلك الحوادث وبكثرة بين الحين والآخر، والتى يذهب بسببها عشرات الأرواح سنوياً، فإننا ما زلنا عاجزين عن منع حالات الانتحار، التى تخلفها الحبة القاتلة والصامتة تجاه العديد من الأرواح. فلمَ لا تتحرك الجهات المعنية والمختصة فى الدولة، بوقف تصنيع تلك الحبة القاتلة بكل الطرق وفى كل مكان ويتم البحث عن وسيلة أخرى آمنة لحفظ الغلال تكون أقل خطورة من تلك الحبة السوداء.

ممدوح الشنهورى

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