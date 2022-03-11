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محمود مسلم

بريد الوطن .. عدّى عليك

كتب:

الوطن
08:59 م | الجمعة 11 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

الضهر لو ينحنى

أسرج شموع ليلك

لو الزمان مسِّنى

ما هو برضه كان خيرك

اصمد لريح الغبا

واثبت يا فرع التوت

عدّى عليك كام وبا

ميِّل طريق الموت

قال الزمان كلمته

فرد الشراع نيلك

زقزق يا شجر الدوح

المية تجريلك

                                                       سامح لطف الله 

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