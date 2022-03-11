بريد الوطن .. عدّى عليك

الضهر لو ينحنى

أسرج شموع ليلك

لو الزمان مسِّنى

ما هو برضه كان خيرك

اصمد لريح الغبا

واثبت يا فرع التوت

عدّى عليك كام وبا

ميِّل طريق الموت

قال الزمان كلمته

فرد الشراع نيلك

زقزق يا شجر الدوح

المية تجريلك

سامح لطف الله

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com