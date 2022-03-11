بريد الوطن .. عدّى عليك
كتب:
الوطن
08:59 م | الجمعة 11 مارس 2022
صورة تعبيرية
الضهر لو ينحنى
أسرج شموع ليلك
لو الزمان مسِّنى
ما هو برضه كان خيرك
اصمد لريح الغبا
واثبت يا فرع التوت
عدّى عليك كام وبا
ميِّل طريق الموت
قال الزمان كلمته
فرد الشراع نيلك
زقزق يا شجر الدوح
المية تجريلك
سامح لطف الله
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