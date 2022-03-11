خبير مناعة: الروبوت يستطيع إجراء جراحات عن بعد في وجود الأطقم الطبية

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة إكسفورد بإنجلترا، قال إن هناك بعض العلاجات والجراحات يمكن إجرائها بواسطة «الروبوت»، ولكن تظل الغالبية العظمى تعتمد على دمج الإنسان مع «الروبوت» في العمليات الجراحية.

وأوضح «سالمان»، في مداخلة عبر تطبيق «Zoom» مع ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، عبر تطبيق والمذاع على فضائية «DMC»، مساء الجمعة، أن خدمات الإنترنت فائق السرعة وتكنولوجيا الـ«5G» ستمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية عن بعد، ويصبح المريض في قارة والطبيب المعالج في قارة أخرى.

مبالغة في الاعتقاد بأن الآلة ستحل محل الإنسان

وأشار أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة إكسفورد بإنجلترا، إلى أن هناك مبالغة في الاعتقاد بأن الآلة ستحل محل الإنسان، ولكن يمكن أن تصبح قادرة على إنتاج نوع آخر من الآلات التي تؤدي وظائف متكررة، وهذا يعتبر نوعًا من أنواع التكاثر الذاتي للآلات، لافتًا إلى أنه من المتوقع وجود مصانع في المستقبل تدار بالكامل بمجموعة من الروبوت وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

الرابط بين الآلة والخلايا يمكن أن يتطور مع الوقت

وأضاف أن الرابط بين الآلة والخلايا الجذعية يمكن أن يتطور مع الوقت ولكن حتى هذه اللحظة يمكن توجيه الخلايا الجذعية لوظيفة معينة بعد برمجتها باستخدام المحفزات والمواد الكيميائية.

العلم مجال مفتوح يعتمد على الطموح والخيال

وأكد أستاذ علم المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة إكسفورد بإنجلترا، أن العلم مجال مفتوح يعتمد على الطموح والخيال والإمكانية في البحث، ومحاولات التنفيذ للوصول إلى المراد تحقيقه من خلال الأبحاث، موضحًا أنه بالرغم من كل تلك التطوارات إلا أن الآلة ستظل خاضعة للإشراف البشري.