اعرف طريقة عمل الشرائح الذكية في المخ.. جاري تأمين عقلك من الاختراق

قال الدكتور سيف الدولتلي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية، إن إحدى شركات إيلون ماسك، تعمل في تطوير نظم واجهات المخ والحاسب، لافتا إلى أن المجال بدأ العمل به منذ السبعينات، ويبحث منذ عام 2000، عن تحويل إشارات المخ، للتعامل مع أجهزة خارجية.

تطبيقات لدمج مخ الإنسان مع الأجهزة

أوضح «الدولتلي»، خلال استضافته في برنامج «مصر تستطيع»ـ الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «DMC»، أن أحد تطبيقات مجال تطوير واجهات المخ والحاسب، تخدم متحدي الإعاقة، مثل استخدام الكراسي المتحركة من خلال إشارات المخ، دون أي حركة يدوية من متحدي الإعاقة، وهو المجال الذي تعمل على تطويره الشركات حاليا.

أشار أستاذ الهندسة، إلى أن المستقبل يتضمن تطبيقات كثيرة لدمج مخ الإنسان مع الأجهزة الخارجية، أهما: خدمة متحدى الإعاقة، وتطوير التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، عن طريق إشارات المخ بدلا من الكيبورد أو الماوس، من خلال تسجيل الإشارات ودراستها، لمعرفة ما يفكر فيه عبر الأكواد، لكن يصعب حتى الآن، معرفة الأفكار الدقيقة التي تدور في عقل البشر.

بحث تأمين الشريحة التي تزرع بالمخ

أضاف «الدولتلي»، أن فرق البحث تعمل حاليا، على توفير سبل تأمين الشريحة التي تزرع في مخ الإنسان، كي لا يتم اختراقها والتجسس عليها، موضحا أن الذكاء الاصطناعي جزءا مهما من حاضر البشرية ومستقبلها، بعد أن أصبح متواجدا في العديد من التطبيقات التي نستخدمها يوميا.

وأكد الأستاذ بكلية الهندسة في الجامعة الألمانية، أن التعامل مستقبليا مع أجهزة الكمبيوتر، سيختلف عن الطرق المعتادة حاليا، فلن يكون إدخال البيانات من خلال الكتابة على الكيبورد أو الصوت، كما هو متبع حاليا، لكن سيكون من خلال إشارات المخ.