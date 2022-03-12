16 وظيفة منها أم بديلة وسائق ومهندس.. الراتب يصل إلى 45 ألف جنيه

كشف موقع «فرصنا» المعني بتوفير وظائف داخل مصر وخارجها عن إتاحة فرص جادة داخل بعض الشركات في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى والتي تتطلب القيام ببعض المهام وضرورة توافر شروطها كالسن والخبرات والمؤهلات العلمية

وترصد «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المتاحة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية المتعلقة بحركة الوظائف، والتي تقدمها على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: شركة دايموند.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 45000 جنيه مصري.

وظيفة مهندسين مبيعات

اسم الشركة: إنفينيتي إيجيبت للاستيراد والتوكيلات.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

سنين الخبرة: 5-‎9 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 27 - 34 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محامي شركات

اسم الشركة: ألترا أورجانيك.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 35- 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة سائق

اسم الشركة: شركة لي لودي للحلويات.

مقر العمل: العصافرة - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثالثة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مساعد صيدلى

اسم الشركة: فاميلى فارمسى.

مقر العمل: المعادي - المقطم - القاهرة.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3000- 4800 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 100- 600 جنيه مصري.

وظيفة مقدم أطعمة ومشروبات

اسم الشركة: مول صبحي سعيد للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية (القدس).

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 100- 300 جنيه مصري.

وظيفة كاتب محتوي

اسم الشركة: جراوند فلور.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة مهندسة معمارية

اسم الشركة: شركة/ أي بيلد للهندسة والإنشاءات.

مقر العمل: زيزينيا - الاسكندرية.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الفنون الجميلة - الديكور).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك وديزينير

اسم الشركة: دي إل تي تريد.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: دي إل تي تريد.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مسوق عقاري

اسم الشركة: الحرية للاستثمار العقاري.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة فرد أمن

اسم الشركة: يونيون جروب.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 29 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 جنيه مصري.

وظيفة: الوالدة / أم بديلة

اسم الشركة: SOS Children's Village.

مقر العمل: طنطا - الغربية.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25- 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3000- 4000 جنيه مصري.

وظيفة موظفين سياحة داخلية وموظفين حجز طيران

اسم الشركة: إيه دبليو للسياحة.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سائق خاص

اسم الشركة: نيوتريفريش.

مقر العمل: الشروق - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500- 4500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500- 1000 جنيه مصري.

وظيفة مدير مطبخ

اسم الشركة: نيوتريفريش.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 26- 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 5500- 6500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2000- 3000 جنيه مصري.