وظائف شركة المياه 2021.. رابط نتيجة الاختبارات للمهندسين والأخصائيين

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن نتائج الاختبارات النظرية للمتقدمين لشغل وظيفة «مهندس تشغيل مياه- مهندس مشروعات- أخصائي سلامة وصحة مهنية»، وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2021، طبقا لاحتياجات مشروعات حياة كريمة بالمنطقة الجنوبية، والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي.

رابط نتائج الاختبارات النظرية للمتقدمين للوظائف وفقا للاعلان رقم 1 لسنة 2021

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أنه يمكن للمتقدمين لشغل وظيفة "مهندس تشغيل مياه - مهندس مشروعات - اخصائى سلامة وصحة مهنية " وفقا الاعلان رقم 1 لسنة 2021 معرفة نتائج الاختبارات النظرية من خلال الموقع الالكتروني للشركة أو الرابط المباشر التالي من هنـــا

الحضور فى الموعد المحدد لمن اجتازوا الاختبارات

وطالبت شركة مياه الشرب، المتقدمين الذين اجتازوا الاختبار لشغل وظيفة «مهندس تشغيل مياه- مهندس مشروعات- أخصائى سلامة، وصحة مهنية»، وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2021، طباعة استمارة رقم «2/ ج»، والحضور فى الموعد المحدد بالأوراق المطلوبة، والموضحة بالاستمارة.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة

حددت الشركة، عدد من الشروط، يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة، وهي كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المؤهل الدراسي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

- بالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، تكون كالآتي «سنة للوظائف التخصصية» أو الإعفاء منها، بشهادة الموقف من التجنيد يعمل بها كمسوغ للتعيين.

- أن يقبل المتقدم للوظيفة العمل بنظام الورادي بالمنطقة الجنوبية وفقا لاحتياجات الشركة وطبيعة العمل.

- بالنسبة للمتقدم لشغل وظائف المؤهلات العليا أن يكون مقيد بالنقابة «وذلك في حالة التعاقد».

- لا يوجد بدل مواصلات ولا بدل سكن.

- لا يسمح القيام بإجازة بدون أجر خلال الخمس سنوات الأولى.

- تشغل جميع الوظائف المعلن عنها حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الاختبارات للوظيفة المعلن عنها.