وظائف خالية لراغبي العمل في المجال المصرفي بمرتبات عالية.. الشروط

يظل البحث عن وظائف خالية هو أكثر ما يشغل الشباب، وبشكل خاص خريجي الكليات والحاصلين على مؤهلات عليا، وتعد وظائف البنوك من أكثر فرص العمل التي يتطلع لها الشباب، وأعلن بنك أبو ظبي الأول عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، والذين لديهم خبرة في مجال العمل المصرفي .

وأوضح البنك في إعلانه تفاصيل الوظائف الخالية المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف المعلن عنها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- يفضل أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال المالية أو المصرفية أو الحسابات المستأجرة أو محلل التمويل المعتمد أو أي مجال دراسي رئيسي ذي صلة.

- أن يكون لديه 12 عامًا من الخبرة ذات الصلة في التعامل مع منتجات مثل التجارة ورأس المال العامل إقراض العقارات التجارية في الخدمات المصرفية للشركات أو التجارية أو الأعمال مع 3 سنوات على الأقل في مناصب مماثلة لإدارة فريق من مديري العلاقات في الشريحة المستهدفة المحددة.

مسؤوليات الوظائف

- إدارة فريق من مديري العلاقات المعينين ومساعدي مديري العلاقات لإدارة وتنمية مجموعة من الاقتراض المربح وقاعدة العملاء غير المقترضة بما في ذلك عملاء التجارة ورأس المال العامل في أسواق جغرافية محددة سعياً وراء أهداف مبيعات وخدمة ونمو وفرص محددة.

- مسؤول عن إدارة فريق من مديري العلاقات ومساعدي مديري العلاقات.

- مسؤول عن تقديم الأعمال عبر جميع المنتجات في الجزء المستهدف المحدد.

- مسؤول عن الحفاظ على جهود التنقيب للفريق المعين لتحقيق الأهداف المالية الأساسية.

- مسؤول عن التسليم مقابل الإيرادات المالية وأهداف الميزانية العمومية.

- التأكد من أن الفريق المعين يفي بمتطلبات العميل وإدارة العلاقة الشاملة، مما يضمن جودة الخدمة.

- مسؤول عن اتخاذ القرار التجاري النهائي بشأن العميل لتحسين حصة المحفظة والعائدات.

- مسؤول عن تعظيم حصة المحفظة (SOW) على مستوى العميل عبر المحفظة المدارة.

- تأكد من أن الفريق المعين يحافظ على خط الأنابيب، ويتأكد من أن المعلومات كاملة ودقيقة ومحدثة ويتم تضمين جميع الفرص المحددة.

- رعاية مقترحات الائتمان للعملاء المقترضين في لجان الائتمان المعمول بها بناءً على التفويض.

- تأكد من تسليمات الفريق المعين عن طريق تحليل الائتمان، والدعم على متن الطائرة والمراقبة لاكتساب وإدارة محفظة العملاء المقترضة مع المساعدة القائمة على الحاجة من مديري العلاقات المساعدين المعينين.

- الحفاظ على جودة المحفظة والتأكد من أن القروض المتعثرة تحت السيطرة من خلال المراقبة عن كثب للحسابات غير المرضية والتأكد بشكل استباقي من تسوية انسحاب العملاء في الوقت المحدد.

- تقييم المخاطر المالية والتجارية التي ينطوي عليها الإقراض لشركات معينة، وذلك بشكل أساسي من خلال النظر إلى المركز التنافسي للشركة في صناعتها، وتوجهها الاستراتيجي ، وجودة الإدارة، والملف المالي.0.