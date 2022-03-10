وظائف خالية في بنك المشرق لراغبي العمل بالمجال المصرفي.. اعرف الشروط

أعلن بنك المشرق عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الخالية في فروعه المختلفة؛ إذ أنه يحرص دائما على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة، وما يعادلها من شهادات من المعاهد العليا، فضلا عن أصحاب الخبرة في مجال العمل المصرفي.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف الخالية، التفاصيل والشروط، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف الخالية خريج جامعي.

- أن يكون لديه خبرة في العمل من 2 إلى 3 سنوات في بيئة عمل مماثلة.

- يفضل أن يكون لديه خلفية تسويقية عملية.

- أن يكون لديه MIS قوي جدا، وتركيز على العملاء، والمبيعات وتقديم الخدمات والقدرة على التفكير الإبداعي والعمل تحت الضغط.

- أن يكون لديه مهارات عرض ممتازة.

- أن يكون لديه معرفة ممتازة بالنظام والأعمال الحساسة.

- أن يكون لديه مهارات تحليلية وحاسوبية ممتازة قابلة للتكيف ومتعددة الاستخدامات.

مسؤوليات الوظائف

- تقديم دعم تقني وتحليلي عالي لإدارة قنوات المشرق والمبيعات والخدمات المصرفية المباشرة.

- تجميع وتحليل وتفسير بيانات المبيعات والاحتفاظ والخدمة الإلكترونية لتوفير معلومات مفيدة للإدارة العليا في RBG لجميع مؤشرات المبيعات، والاحتفاظ بها عبر جميع القنوات.

- توفير معلومات قابلة للتنفيذ حول حجم مبيعات DBC، والاتجاهات وتحليل العملاء والتنبؤ وفقًا لذلك.

- المراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء وخطط السعة من أجل تحقيق الأداء الأمثل.

- دمج ونشر مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس فردي وجماعي.

- إدارة النهاية تضمن تدفق الاتصال المستمر عبر جميع قنوات المبيعات لضمان تدفق مبيعات عالي وإنتاجية الموظفين.

- إنشاء تقرير أو تحليل مخصص لإثراء عرض الإدارة ودعمها ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

- التحليل النوعي والكمي مع منظور إدارة القطاعات لتحديد الفجوات المحددة، والفرص لمزيد من صياغة الإستراتيجية وتطوير الأعمال.

- إجراء دراسات خاصة لعملية التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال لصياغة استراتيجية القطاع.

- تعديل وإعادة هيكلة وبناء قواعد بيانات DBC بالتنسيق مع إدارة فريق المبيعات والمنتجات.

- تقديم نقد تقني وموضوعي لأداء الأعمال الإقليمي، عبر مجموعة متنوعة من سيناريوهات الأعمال المعقدة والمتطورة.

- إعداد الدراسات التحليلية للحملات التسويقية السابقة أو اللاحقة.