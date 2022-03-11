تفاصيل وظائف خالية للفتيات في مؤسسة التضامن للتمويل بمرتبات مجزية

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية في الكثير من الجهات المؤسسات المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة، وقد تجد الفتيات صعوبة في بعض الأحيان للحصول على فرصة عمل تكون مناسبة لهن، ما جعل وزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، تعلن عن وطائف خالية للفتيات عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت الوزارة في إعلانها تفاصيل الوظائف الخالية، واليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للوظائف الخالية والحقوق والمميزات، التي جاءت كالتالي:

تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف

من المقرر تنطيم اليوم المفتوح للتوظيف يوم الاثنين المقبل الموافق 14 مارس 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- أماكن العمل في الوظائف تكون في فرع الفشن بمحافظة بني سويف.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الإناث فقط.

- أن تكون المتقدمة للوظائف لديها القدرة على العمل الميداني.

- أن تكون المتقدمة للوظائف حاصل على مؤهل متوسط على الأقل.

الحقوق والمميزات

- يجري منح الموظفات مرتبات 2400 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز.

- توفير تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملات.

- توفير وثيقة تأمين على الحياة.

- إجازة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا.

وعلى الراغبات في التقديم للوظائف الخالية، التوجه إلى شارع سعد زغلول أمام المدرسة الابتدائية الجديدة، وأمام قطونيل – الفشن – بني سويف، يوم الاثنين 14 مارس، من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 3 عصرا.