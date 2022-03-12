البوستر الرسمي لمسلسل «بابلو» بالأبيض والأسود.. وحسن الرداد يتصدر

نشر الفنان حسن الرداد عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني بابلو، وتصدر الرداد البوستر الذي جاء بدون ألوان معتمدا على اللونين الأبيض والأسود فقط، وظهر إلى جواره على البوستر الفنانين أروي جودة ونجلاء بدر ومصطفي فهمي.

وعلق الرداد علي البوستر قائلا: «توكلنا علي الله مسلسل بابلو في رمضان 2022 حصريا علي قنوات المحور وأبوظبي وosn.. بابلو اوعى تقابله».

ماجد المصري كان مرشحا لبطولة المسلسل

يذكر أن الفنان حسن الرداد قد أسند إليه بطولة المسلسل بعد أن كان مرشحا له الفنان ماجد المصري، وكشف المنتج ممدوح شاهين في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه وجد صعوبة في ترويج المسلسل باسم ماجد المصري.

ويشارك في بطلولة مسلسل «بابلو» عدد من النجوم بجانب الفنان حسن الرداد وهم: أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

الهجوم على حسن الرداد

وتعرض الفنان حسن الرداد مؤخرا لهجوم بعد تصريحاته على هامش حضوره حفل توزيع الجزائز «JOY AWARDS»، عندما أعلن عن أمنيته في العيش بالسعودية، نظرا لوجود العديد من الأنشطة والأعمال الفنية.

ودافع الرداد عن نفسه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بقوله أن كل ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليس صحيحا، وقال: «تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير، كل هدفهم هو عمل تريند على حساب اسمي، ويردده وراءهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح».