حجب انستجرام في روسيا بعد اعتباره مملوكا لـ«منظمة متطرفة»

قررت روسيا حجب موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد قرار مماثل سبق واتخذته مع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويأتي القرار الأخير المتعلق بموقع نشر الفيديوهات والصور بعد طلب من النيابة العامة الروسية للقضاء باعتبار شركة «ميتا» المالكة لانستجرام وفيسبوك، منظمة متطرفة.

أسباب حجب انستجرام في روسيا

وفي بيان لها، اليوم، كشفت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية «روسكومنادزور»، أن حجب انستجرام جاء بعد استخدامه لنشر دعوات للعنف ضد المواطنين والجنود الروس في الحرب بأوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن أمر مكتب المدعى العام الروسي هيئة تنظيم الاتصالات الروسية في وقت سابق بتقييد الوصول أو حجب انستجرام في روسيا، بينما أوضحت شركة «ميتا» المالكة للتطبيق على لسان متحدثها الرسمي، أن عبارة محرضة على العنف تم السماح بنشرها، مما أثار الغضب في موسكو.

طلب إدراج شركة ميتا كمنظمة متطرفة

وكانت النيابة العامة الروسية توجهت في وقت سابق، اليوم، بطلب إلى القضاء لإدراج شركة ميتا الأمريكية المالكة لفيسبوك وإنستغجرام وتويتر على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي روسيا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأوضحت النيابة العامة الروسية أن هذا الإجراء يأتي للرد على تأكيد المتحدث باسم ميتا، إندي ستون، أن الشركة الأمريكية قررت «رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوصا العسكريين، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا».

النيابة: ميتا مسؤولة عن تأجيج الكراهية

وحملت النيابة ميتا المسؤولية عن تأجيج الكراهية والعداء بحق المواطنين الروس، وخلق انطباع بأن الأنشطة الإرهابية مقبولة، مضيفة: «بموجب القانون الفيدرالي الخاص بمكافحة الأنشطة المتطرفة، قدمت النيابة العامة الروسية طلبًا إلى القضاء لتصنيف ميتا بلاتفورمز منظمة متطرفة وحظر أنشطتها في الأراضي الروسية».

ومن ناحية أخرى، قرر موقع يوتيوب حظر كل القنوات التي تمولها الحكومة الروسية، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.