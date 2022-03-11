روسيا لمجلس الأمن: 30 مركزا بيولوجيا بأوكرانيا بها مواد خطرة على العالم

قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي ألكسيفيتش نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت، اليوم بطلب من بلاده لمناقشة ملف المختبرات الأمريكية والأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، إن بلاده تمتلك أدلة على وجود شبكة من 30 مركزا بيولوجيا في أوكرانيا فيها مواد سامة وخطيرة على أوروبا والعالم.

مندوب روسيا: تم إجراء اختبارات بيولوجية في أوكرانيا بهدف نقل الأمراض للبشر

وأضاف مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في كلمته بمجلس الأمن الدولي: تم إجراء اختبارات بيولوجية في أوكرانيا باستخدام الطيور المهاجرة بهدف نقل الأمراض للبشر، مشيرا إلى أن الهدف من اتفاقية الأسلحة البيولوجية كان إنهاء الخطر الذي تشكله هذه الأسلحة.

نيبينزيا: التجارب البيولوجية الأوكرانية نتائجها تُرسل للولايات المتحدة

وتابع: لدينا معلومات تؤكد وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بدعم من واشنطن، حيث حوَّلت أوكرانيا أراضيها لمنصة لتطوير أسلحة بيولوجية، مؤكدا أن التجارب البيولوجية تجرى في أراضي أوكرانيا وترسل نتائجها إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أن خطر هذه التجارب يمكن أن يمتد إلى روسيا وأوروبا كلها والعالم بأسره.