رئيس أوكرانيا: علينا زراعة أكبر قدر من المحاصيل.. ووزير بالحكومة يشكك

وسط أزمة في ارتفاع أسعار المحاصيل والحبوب نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم، إن بلاده يجب أن تزرع أكبر قدر ممكن من المحاصيل هذا العام رغم العملية العسكرية الروسية، في الوقت الذي يتوقع فيه مسؤولون ومزارعون انخفاض محصول عام 2022.

الرئيس الأوكراني: يجب أن نطلق حملة زراعة كاملة

وأضاف الرئيس الأوكراني، في بيان أذاعه التلفزيون الأوكراني: في هذا الربيع «موسم الزراعة في أوكرانيا»، كما هو الحال كل ربيع آخر، يجب أن نطلق حملة زراعة كاملة، بقدر المستطاع، لأن الأمر يتعلق بحياتنا ومستقبلنا، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

جاء ذلك بعد أن أعلن اتحاد المنتجين الزراعيين في أوكرانيا، في وقت سابق، اليوم، أن المزارعين من المرجح أن يحدوا هذا العام من المساحة المخصصة لزراعة بذور الشمس واللفت والذرة، واستبدالها بحبوب مثل الحنطة السوداء والشوفان والدخن، وسيبدؤون البذر في مناطق آمنة في أقرب وقت ممكن.

الزراعة الأوكرانية: نقص الوقود سيكون المشكلة الرئيسية للمزارعين

لكن نائب وزير الزراعة، تاراس فيسوتسكي، أثار شكوك حول نجاح دعوة الرئيس الأوكراني، قائلًا: إن نقص الوقود بسبب الحرب سيكون المشكلة الرئيسية للمزارعين.

وكانت أوكرانيا أوقفت بالفعل صادراتها من الشوفان والحنطة السوداء والدخن والملح والسكر واللحوم والماشية، مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فيما أدخلت تراخيص لتصدير القمح والذرة وزيت عباد الشمس.

موعد انطلاق موسم الزراعة في أوكرانيا

ومن المعروف أن أوكرانيا تبدأ موسم الزراعة عادة في أواخر فبراير أو مارس، وبالرغم من أن أوكرانيا التي تعتبر منتجًا ومصدرًا عالميًا رئيسيًا للحبوب والزيوت النباتية، إلا أن مراقبون يتوقعون أن تؤدي الحرب الروسية والأوكرانية لانخفاض المحصول وصادراته هذا العام.

وفي سياق متصل، حذر تقرير لمعهد كييل الألماني للاقتصاد العالمي، من وقف صادرات الحبوب الأوكرانية بسبب الحرب، لأنه قد يؤدي لتعرض البلدان الإفريقية لأضرار جسيمة.