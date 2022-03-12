خبير أمريكي يكشف وجود مختبرات بيولوجية بأوكرانيا: سبب ظهور 3 أمراض عالمية

اتهم عالم الأحياء الدقيقة إيجور نيكولين الولايات المتحدة بتحويل أوكرانيا إلى ما وصفه بورشة حقيقية ضخمة لاختبار وسائل وأساليب شن الحرب البيولوجية بما يرتبط بها من أمراض، مشيرًا إلى أنَّ هناك عدد من الأمراض انتشرت في أوكرانيا بالتزامن مع وجود المختبرات البيولوجية الأمريكية بها.

نيكولين: واشنطن انتهكت اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية

وأكد نيكولين، وهو عضو سابق في لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، أنَّ واشنطن انتهكت بذلك اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 1975.

وقال العضو السابق بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة البيولوجية والكيميائية، إنَّ أوكرانيا تحولت بالفعل إلى مجمع ضخم لتطوير واختبار التقنيات المتعلقة بالأسلحة البيولوجية، حسب وصفه.

وأشار إلى أنَّ الولايات المتحدة اختبرت في أوكرانيا أحدث تكنولوجيات الأسلحة البيولوجية على البشر والحيوانات والنباتات، ونتيجة لذلك نشاهد تفشي وانتشار الأمراض وحتى الأوبئة في أوكرانيا منذ عام 2014.

عالم الأحياء: تم تطوير وتصنيع وتخزين أنواع جديدة من الأسلحة البيولوجية

وأضاف الخبير: «نتيجة لذلك ظهرت هناك أمراض الطاعون الرئوي والجمرة الخبيثة وجميع أنواع الأمراض الغريبة مثل حمى كيو، كل ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تنتهكان اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية على نطاق واسع، لافتا إلى أن الدولتين قامتا بتطوير وتصنيع وتخزين أنواع جديدة من هذه الأسلحة مع انتهاك جميع الوصايا الثلاث التي تنص عليها الاتفاقية».

وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة طارئة، أمس، بناء على طلب روسيا لمناقشة ملف المختبرات الأمريكية والأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، حيث أكد مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي ألكسيفيتش نيبينزيا، خلال الجلسة، أن بلاده تمتلك أدلة على وجود شبكة من 30 مركزًا بيولوجيًا في أوكرانيا فيها مواد سامة وخطيرة على أوروبا والعالم.

الأمراض الناتجة تهدد أوروبا والعالم كله

وأضاف مندوب روسيا في الأمم المتحدة، في كلمته بمجلس الأمن الدولي: «تم إجراء اختبارات بيولوجية في أوكرانيا باستخدام الطيور المهاجرة بهدف نقل الأمراض للبشر، لافتا إلى أنَّ أوكرانيا حوَّلت أراضيها لمنصة لتطوير أسلحة بيولوجية، مؤكّدًا أنَّ التجارب البيولوجية تجرى في أراضي أوكرانيا وترسل نتائجها إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أنَّ خطر هذه التجارب يمكن أن يمتد إلى أوروبا كلها والعالم بأسره».