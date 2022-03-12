«الأرصاد» تكشف مناطق سقوط الأمطار اليوم ودرجة الحرارة في القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم السبت، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا، إذ تشهد البلاد سقوطا للأمطار بين خفيفة ومتوسطة، بداية من اليوم الموافق 12 مارس حتى الأربعاء المقبل الموافق 16 مارس.

مناطق سقوط الأمطار

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وذلك يوم الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بداية من الثلاثاء حتى الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء، ليسود طقس يغلب عليه نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وذلك بداية من الخميس المقبل الموافق 17 مارس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17 08

المنصورة 17 08

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 18 11

نخل 15 05

نويبع 20 14

طابا 19 13

كاترين 07 03

الطور 19 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 18 09

قنا 19 09

الأقصر 21 11

أسوان 21 12

إدفو 22 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 23 13

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 15