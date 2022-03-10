الأرصاد تكشف طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض جديد في درجات الحرارة وأمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين خلال ساعات النهار، على الوجه البحري وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، في حين يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين يسود طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلال جبال البحر الأحمر.

أمطار يوم الجمعة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط أمطار بين متوسطة وخفيفة على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، صباح الجمعة ، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، في حين تتراجع فرص سقوط الأمطار يوم السبت، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية.

شديد البرودة ليلا

كما تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة يوم الأحد المقبل على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، فيما حين يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع عودة تكون الشبورة المائية على القاهرة وجنوب سيناء، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 11 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 21، والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18، والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23، والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 12 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 13 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 18 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.