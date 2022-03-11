«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ مصر تشهد، اليوم الجمعة، ذروة انخفاضات درجات الحرارة للمنخفض الجو البارد الذي يمر بها حاليا، إذ أنه من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة مقارنة بـ19 درجة، أمس الخميس، مشيرةً إلى أن استمرار البرودة حتى نهاية الأسبوع المقبل، على أن تكون الذروة يومي الجمعة والسبت.

استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والذروة «الجمعة والسبت»

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار ومنة الشرقاوي، أن هذه البرودة ترجع إلى تأثر مصر برياح شمالية غربية قادمة من جنوب وشرق أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة مع وجود منخفض بارد في طبقات الجو العليا يزيد من فرص سقوط الأمطار.

طقس مائل للبرودة نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس النهار سيكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، ومعتدلا على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترة النهار، على أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى 8 درجات مئوية، بينما سيكون الطقس في فترة الليل شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة.

نشاط الرياح.. وتوقعات سقوط الأمطار

وأردفت أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح بسرعات بين 30 و40 كم، التي تعد أكثر هدوء من الأمس، لكنه سيزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، وسيؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

ولفتت إلى أنّ ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط سيبلغ 4 أمتار، ما يعني صعوبة أعمال الصيد والملاحة البحرية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، فضلا عن سقوط الأمطار بكميات من خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وكل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، بينما تمتد أمطار خفيفة إلى جنوب الوجه البحري وجنوب القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.