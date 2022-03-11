«الأرصاد» تعلن موعد ومناطق سقوط الأمطار على عدة محافظات ودرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة، إذ تشهد البلاد سقوطا للأمطار بداية من غد السبت الموافق 12 مارس وحتى الأربعاء المقبل الموافق 16 مارس والتي تتنوع بين خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع أن تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا غدا السبت، فيما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارا خفيفة الأحد المقبل.

أما الاثنين فيشهد أمطارا خفيفة كذلك على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وأخيرا أمطار خفيفة إلى متوسطة بداية من الثلاثاء وحتى الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من الخميس سوف تنعدم فرص سقوط الأمطار على كل الأنحاء ليسود طقس يغلب عليه نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

في مصر

القاهرة 17 08

الإسكندرية 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 10

بلطيم 17 10

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 18 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 09

الزقازيق 17 08

المنصورة 17 08

الإسماعيلية 18 09

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 18 11

نخل 15 05

نويبع 20 14

طابا 19 13

كاترين 07 03

الطور 19 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 08

المنيا 18 08

أسيوط 18 08

سوهاج 18 09

قنا 19 09

الأقصر 21 11

أسوان 21 12

إدفو 22 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 23 13

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 24 14

رأس حدربة 23 15.