«الضرائب»: 16 مارس آخر موعد لتلقي إقرارات الأشخاص الطبيعيين

أكّد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ يوم 16 مارس هو آخر موعد لتلقي طلبات مدّ مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين «المنشآت أو المشروعات الفردية وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية»، وذلك وفقًا للماده 85 من القانون 91 لسنه 2005، إذ سمحت المادة بمدّ مهلة تقديم الإقرار لمدة 60 يومًا.

شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين

وقال «عبدالقادر» إنَّ شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ15 يومًا، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.

مهلة تقديم الإقرار الضريبة لا تؤثر على ميعاد سدادها

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّ مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها بنفسه عند تقديم طلب مدّ المهلة، فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين

وأوضح أنَّ الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين؛ إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه أو أقل من ذلك، فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.