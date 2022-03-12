تدريب 50 رياضيا من أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيراً ‏بدعم قطاع ‏الرياضة ‏والرياضيين، تنفيذاً لمبادرة ‏الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي رئيس الجمهورية لبناء ‏الإنسان وتطويره ‏بمختلف المجالات، خاصة ذوي القدرات والهمم من الرياضيين، والذين يحققون البطولات ويحصدون الميداليات الذهبية ويرفعون اسم مصر عالياً.

تمكين المرأة وذوي الهمم في الانشطة الرياضية

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة، خاصة الدور الفعال لنوادي المرأة والفتاة، لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة وذوي الهمم من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة، والتي يتم من خلالها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ، وصولا إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة.

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشاب والرياضة في الشرقية، إلى استمرار فعاليات تدريب 50 رياضيا من أعضاء المشروع القومي لذوى القدرات والهمم فى رياضات (تنس الطاولة - العاب القوى - رفع الأثقال - الكرة الطائرة)، بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم يتم على أيدي مدربين متخصصين، وذلك بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياة، إضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية، لافتاً إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين اللاعبين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.