الروبل الروسي يخسر ثلث قيمته أمام الدولار.. الأسوأ أداءً في العالم

رغم ارتفاع سعر الروبل الروسي مقابل الدولار في تعاملات محدودة داخل وخارج روسيا يوم أمس الجمعة، إلا أنَّه أنهى أسبوعًا ثالثًا من الخسائر، إذ فقدت العملة الروسية ثلث قيمتها في بورصات موسكو منذ غزو روسيا لأوكرانيا الشهر الماضي، مع تدهور الاقتصاد المحلي تحت ضغط العقوبات المفروضة في جميع أنحاء العالم.

وأغلق الروبل بنسبة 3.7% اليوم مقابل الدولار عند 114.2525 في بورصة موسكو، بينما انخفض للأسبوع 8.1%، بعد أن فقد أكثر من 32% من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

الروبل يتراجع بنسبة 39% في عام واحد

وتراجعت العملة الروسية بنسبة تصل إلى 39% هذا العام في موسكو، بينما شهدت العروض الخارجية انخفاضًا أكبر، لتصبح العملة الأسوأ أداءً في العالم هذا العام، ورفع بنك جولدمان ساكس توقعات التضخم لنهاية العام إلى 20% من 17% ويرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار انخفاض قيمة الروبل.

ومقابل اليورو ارتفع سعر الروبل بأكثر من 3% يوم أمس الجمعة إلى 121.03 في موسكو بعد أن سجل أدنى مستوى قياسي خلال اليوم عند 132.4175 وذلك يوم الخميس الماضي، إذ انخفض بنسبة 1.7% خلال الأسبوع و28% خلال 3 أسابيع.

الاقتصاد الروسي يواجه أزمة خطيرة

ويواجه الاقتصاد الروسي أخطر أزمة له منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، بعد أن فرض الغرب عقوبات شديدة على النظام المالي والشركات الروسية بأكملها تقريبًا، ومن المقرر أن تسدد روسيا 117 مليون دولار مقابل كوبونين على سندات دولارية خارجية يوم الأربعاء المقبل، وعلى الرغم من أن لديها فترة سماح مدتها 30 يومًا لإجراء السداد، فإن عدم القيام بذلك الأسبوع المقبل سيعني أنها تقترب أكثر من أول تخلف خارجي كبير في السداد منذ حوالي قرن.

وضغطت الدول الأوروبية لإخراج موسكو من نظام المدفوعات الدولية سويفت، بينما قررت الإدارة الأمريكية حظر واردات روسيا من النفط والغاز، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنَّ الغاز الروسي سيكون بلا ثمن داخل الولايات المتحدة الأمريكية وذلك رداً على غزو روسيا للأراضي الأوكرانية.