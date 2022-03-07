الروبل الروسي يواصل انهياره أمام الدولار.. «خسر 40% من قيمته»

واصل سعر الروبل الروسي خسائره أمام الدولار، إذ تراجعت العملة الروسية إلى مستوى قياسي جديد في ظل انخفاض التجارة الخارجية، وتزامنا مع استمرار إغلاق الأسواق الروسية للتداول.

وتراجع سعر الروبل إلى 130.9338 للدولار، بعد أن أغلق عند 121.037 يوم الجمعة الماضية، وعلى منصة التداول EBS، تراجع الروبل إلى 140.00 مقابل الدولار.

تراجع الروبل إلى 140.00 مقابل الدولار

ومن المقرر إغلاق التداول في بورصة موسكو «MOEX» حتى يوم الأربعاء المقبل في عطلة البنوك.

الروبل فقد أكثر من 40% من قيمته مقابل الدولار

وفقد الروبل أكثر من 40% من قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، مع تسارع الخسائر بشكل حاد منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، ما أدى إلى فرض عقوبات شاملة من العواصم الغربية، وعزل موسكو عن الأسواق المالية الدولية.

وانخفض حجم تداول العملة الروسية على منصة EBS بأكثر من 80% يوم الجمعة الماضي، مقارنة بنهاية فبراير الماضي.

وتصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها «عملية خاصة» وأنها لا تعتزم احتلال الأراضي الأوكرانية، في وقت تواصل الدول الغربية فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الروسي، وارتفاع في وتيرة التضخم.

وبقيت مقاييس التقلبات الضمنية للروبل - وهي مقياس للطلب على خيارات على العملة ترتفع أو تنخفض مقابل الدولار - بالقرب من المستويات المرتفعة القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع مقياس الأسبوع الواحد فوق 84%، والشهر الواحد فوق 94%.