تعرف على سعر الروبل الروسي بعد خسارة 20% من قيمته خلال 7 أيام

أنهى الروبل الروسي، الأسبوع الماضي منخفضًا بأكثر من 20% مقابل الدولار واليورو في تعاملات موسكو اليوم الجمعة، مع تدهور الاقتصاد الروسي تحت ضغط عقوبات تهدف إلى عزل موسكو ردًا على هجومها على أوكرانيا.

مؤسسات دولية تصنف العملة الروسية «غير مرغوب فيها»

وجرى تخفيض التصنيف الائتماني لروسيا إلى «غير مرغوب فيه» من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز بعد تحركات مماثلة من «موديز» و«فيتش»، حيث زادت العقوبات الدولية من فرص التخلف عن السداد، ووصفت السفارة الأمريكية في أوكرانيا الهجوم الروسي الليلي على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بأنه «جريمة حرب».

الروبل الروسي ينهي تعاملات الأسبوع أمام الدولار عند مستوى 115

وأنهت العملة الروسية الأسبوع عند 115 مقابل الدولار في بنوك موسكو، مقابل 83 الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 1% في جلسة يوم الخميس، مقابل اليورو، إلا أنه أغلق أقل من 119، مقابل 93 الأسبوع الماضي، وسجل أدنى مستوى قياسي مقابل الدولار يوم الخميس واليورو يوم الجمعة.

ومن شأن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا أن تؤدي إلى صدمة اقتصادية، حيث تراجعت الأصول الروسية بشدة من حيث القيمة.

غلق قسم الأسهم في بورصة موسكو

واستقرت مقايضات التخلف عن السداد الائتماني لروسيا لمدة خمس سنوات - وهي مقياس لتكلفة التأمين على التعرض لديونها - عند 1565 نقطة أساس، ارتفاعًا من إغلاق يوم أمس الخميس عند 1412 نقطة أساس.

وظل قسم الأسهم في بورصة موسكو مغلقًا اليوم الجمعة، في اليوم الخامس من القيود التي يفرضها البنك المركزي.

وخفض البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة عمولة مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية عبر الوسطاء إلى 12% من 30%.

وفي محاولة لمحاولة تحقيق الاستقرار في الأسواق المتقلبة، فرضت بورصة موسكو حظراً على البيع على المكشوف لعملة اليورو وأدوات الأسهم.

وبسبب تدهور ظروف الاقتراض، أوقفت وزارة المالية إصدار سندات الخزانة OFZ للأسر، حيث كان هناك ما يقرب من 39 مليار روبل، أي ما يعادل 343,5 مليون دولار) من استثمارات التجزئة القائمة حتى 1 يناير 2022.