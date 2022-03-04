تراجع جديد في سعر الروبل أمام الدولار.. كم يساوي اليوم؟

مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لليوم العاشر على التوالي، تراجع سعر الروبل أمام الدولار مرة أخرى، متجهاً إلى أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار واليورو في تعاملات موسكو اليوم الجمعة، وذلك بعد خفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى مستوى غير مرغوب فيه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.

وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيف روسيا، بعد نحو أسبوع من إسقاطها من الدرجة الاستثمارية، إذ زادت العقوبات الدولية من فرص التخلف عن السداد، وهناك بوادر بإحراز تقدم مبدئي في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، إذ اتفقت الدولتان على ضرورة توفير ممرات إنسانية آمنة، لمساعدة المدنيين على الهروب من الغزو الروسي، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى حل نهائي.

عقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا

وقالت «بي سي إس جلوبال ماركتس» في مذكرة بحثية، إن المفاوضات الجارية لم تفلح حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، بالإضافة إلى فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي تصفها موسكو بـ« العملية الخاصة»، وأن الهدف منها ليس احتلال الأراضي.

وكان الروبل الروسي أضعف بأكثر من 3٪ مقابل الدولار عند 109.5، وذلك بعد أن اقترب في وقت سابق من أدنى مستوى قياسي والذي سجله يوم أمس الخميس، وهو 118.35، ومقابل اليورو، تراجعت العملة الروسية بأكثر من 6% إلى 125.2.

وظل قسم الأسهم في بورصة موسكو مغلقًا اليوم الجمعة، في اليوم الخامس من قرار فرض العقوبات، واضطر البنك المركزي الروسي إلى خفض عمولة مشتريات الأفراد من العملات الأجنبية عبر الوسطاء إلى 12% من 30%.

محاولة تحقيق الاستقرار في السوق

وفي خطوة أخرى لمحاولة تحقيق الاستقرار في السوق، فرضت بورصة موسكو، حظراً على البيع على المكشوف لعملة اليورو وأدوات الأسهم، وقالت هيئة الوديعة الوطنية للتسويات الروسية اليوم الجمعة، إنها علقت مؤقتًا بعض عمليات تحويل العملات الأجنبية، وامتنعت عن ذكر سبب هذه الخطوة.