وظائف خالية في أكسيد مصر براتب يصل لـ3500 جنيه.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف خالية في الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، ما يجعل وزارة الشباب تحرص على الإعلان عن فرص عمل لهم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأعلنت الوزارة عن وظائف خالية في شركة أكسيد للعمل في وظائف دعم فني وكول سنتر، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي تفاصيل الوظائف الخالية، لذلك نوضح لهم من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل في شركة أكسيد، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- دعم فني - Technical Support (CCNA Certificate - Technical background)، ليقوم بتلقي الشكاوى والاستفسارات الفنية والعمل على حلها من خلال توجيه العميل عبر المكالمة باستخدام الأدوات المناسبة.

2- خدمة عملاء، للرد على استفسارات العملاء والشكاوى غير الفنية ومدهم بمعلومات تحديثات الخدمات والعروض.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل لوظيفة الدعم فني تكون في مدينة نصر.

- أماكن العمل لوظيفة خدمة عملاء تكون في الدقي.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي.

- أن يكون مستواه متوسط في اللغة الإنجليزية.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 30 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور لديه موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للموظفين العاملين بها راتب Technical Support 3500.

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب لوظيفة خدمة عملاء 2700 جنيه.

- تصل عدد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومية.

- تمنح الشركة العاملين بها يومين إجازة في الأسبوع.

- تمنح الشركة العاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- كما تمنح الشركة العاملين أرباح سنوية.

- وتوفر الشركة فرص كبيرة للترقي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في شركة أكسيد، ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف والموجودة في الإعلان الموجود على صفحة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».