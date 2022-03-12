بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين في مسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية إنَّ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية بدأ اليوم السبت الموافق 12 مارس 2022 إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من دفعة 2020 والتي تجرى بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

مقابلات لخريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة

وأوضح المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، في بيان، أنَّه بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، واستمرار المقابلات الشخصية خلال أيام الشهر الكريم، وتيسيرًا على المتقدمين وأسرهم، فإن النيابة الإدارية قد انتهجت آلية مختلفة لتنظيم مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين، تمثلت في البدء بمحافظات الصعيد والوجه القبلي والمحافظات الحدودية، تليها محافظات الوجه البحري والدلتا وانتهاء بمحافظات المنطقة المركزية والقاهرة الكبرى.

4 تعليمات مهمة قبل إجراء المقابلات الشخصية

وأكّدت النيابة الإدارية ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة والتي تتضمن الآتي:

1- الحضور قبل الموعد المحدد لكل متقدم بساعة على الأقل والمعلن على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.

2- الدخول من بوابة رقم 2 بأصل بطاقة الرقم القومي.

3- عدم حمل الهاتف المحمول خلال إجراء المقابلة الشخصية.

4- الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من ڤيروس كورونا والتي تشمل ارتداء الكمامة وواقي الوجه ومراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي.