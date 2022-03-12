16 مليون مولود بمصر خلال 8 سنوات.. وتوقعات بزيادة السكان لـ172 مليونا في 2050

وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد شهدت الزيادة السكانية في مصر تضخمًا كبيرًا خلال 8 سنوات في الفترة من 2014 إلى 2022 إلى ما يقرب 16 مليون نسمة، إذ رصد الجهاز عدد سكان مصر عام 2014 بـ87 مليونًا ارتفع إلى 103 ملايين نسمة مع بداية عام 2022 الجاري.

عمرو حسن: مصر ستحتل المركز السابع عالميًا في معدلات الزيادة السكانية

وعلّق الدكتور عمرو حسن الرئيس الأسبق للمجلس القومي للسكان، مؤكّدا أنَّه في ظل معدلات الزيادة الطبيعية للسكان الحالية التي يرصدها مكتب المرجع السكاني، فإنه من المتوقع أن تحتل مصر المركز السابع من بين دول العالم التي سترتفع معدلات الزيادة السكانية فيها حتى عام 2050.

وكشف الخبير السكاني في تصريحات لـ«الوطن» توقعات الزيادة السكانية الأكبر التي ستشهدها دول العالم مع حلول عام 2050 بالترتيب، وجاءت على النحو التالي:

1- الهند ستشهد زيادة 308.8 مليون نسمة.

2- نيجيريا ستشهد زيادة 214.7 مليون.

3- الكونغو الديمقراطية 131.6 مليون.

4- باكستان 106 ملايين.

5- إثيوبيا 83.4 مليون.

6- تنزانيا 79 مليون.

7- مصر 69.5 مليون. (يصل إجمالي السكان لـ 172 مليونا)

8- الولايات المتحدة الأمريكية 61.6 مليون.

103.07 مليون عدد سكان مصر حاليا

وتابع «حسن» أنَّ الدولة المصرية قد دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965 أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاما، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم، متسائلًا: «ماذا حققنا وإلى أي مدى قد وصلنا، وماذا نحتاج حتى نحقق مما تحقق».

واستكمل: «ما تحقق لا يتكافأ مع ما كنا نطمح إليه»، لافتا إلى أنه في عام 1965 أنشأت الجمهورية العربية المتحدة في عهد الرئيس الأسبق الراحل جمال عبدالناصر المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة برئاسة رئيس الوزراء، لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وفي عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية، ليكون مسؤولا عن مواجهة المشكلة السكانية، وفي عام 2014 في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل عدد السكان إلى 86.7 مليون نسمة.

وأضاف الخبير السكاني أنَّه في 22 فبراير 2022 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد السكان بالداخل تجاوز 103 ملايين نسمة، أي أن عدد سكان مصر زاد في آخر 8 سنوات أكثر من 16 مليون نسمة.

جدير بالذكر أنَّ عدد سكان مصر اليوم السبت، 12 مارس 2022 بلغ 103 ملايين و72 ألفًا و133 نسمة.