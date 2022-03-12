هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة وارتفاع أمواج البحر بمدن البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ والتقلبات في الأحوال الجوية، إذ تتكاثف الغيوم، وتنخفض درجات الحرارة، وتهب رياح شديدة محملة بالأتربة، يترتب عليها انعدام الرؤية بالطرق السريعة، إضافة إلى ارتفاع حركة الأمواج، ولم تؤثر هذه المظاهر على حركة الرحلات البحرية.

طقس سيئ يضرب محافظة البحر الأحمر

ورفعت أجهزة محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها مدن البحر الأحمر، وحذرت غرفة عمليات المحافظة المسافرين من انعدام الرؤية على الطرق السريعة، وناشدتهم بتوخي الحذر واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالسرعات المقررة.

وشدد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على رؤساء المدن والأحياء بتشكيل غرفة عمليات، وفتح خط ساخن مع غرفة عمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة حالة الطقس على مدار 24 ساعة، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلات طارئة.

محافظ البحر الأحمر يلتقي 13 سفيرا

وفي سياق آخر، التق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر 13 سفيراً من سفراء الدول اللاتينية خلال زيارتهم لمدينة الغردقة، والتي استمرت لمدة يومين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية.

وجاءت الزيارة تزامناً مع قرب تشغيل خط طيران مباشر بين مدينتي القاهرة وساوباولو البرازيلية، والذي يعد بمثابة فتح آفاق جديدة للتعاون ما بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وإبراز المقومات السياحية والاستثمارية والصناعية المصرية.