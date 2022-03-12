«اتدفا واغطس».. شوربة كوارع للسائحين قبل الغطس تحت الماء بالغردقة

رفع عشرات السائحين الأجانب على شواطئ الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، شعار «اتدفا واغطس»، حيث حرص السائحون على تناول أطباق الشوربة بشراهة، وذلك أثناء رحلة للغطس في أعماق البحر، على متن أحد اللنشات السياحية، وذلك لمد الجسم بالطاقة والسعرات الحرارية والحصول على التدفئة، حتى يمكنهم ممارسة الغطس في أجواء شديدة البرودة، في ظل درجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها مدينة الغردقة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج وتكاثف الغيوم على سواحل البحر الأحمر.

انخفاض الحرارة وارتفاع الامواج في الغردقة

وقال أحمد العزب، منظم رحلات غطس بالغردقة، إن غالبية السائحين الأجانب يعشقون الغطس في أعماق البحر، على شواطئ الغردقة، إلا أن الأجواء الباردة الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة، والتقلبات الجوية التي تشهدها الغردقة، حالياً، من تكاثف الغيوم والرياح الشديدة، قد تمنع كثيراً من السائحين من ممارسة الغطس هوايتهم المفضلة.

شوربة الكوارع لمواجهة البرد تحت الماء

وأضاف «العزب»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أنه يتم إعداد كميات كبيرة من الشوربة ليتناولها السائحون أثناء الغطس، وذلك لأنها تمد الجسم بالتدفئة اللازمة والطاقة الحرارية، لافتاً إلى أن شوربة الكوارع من أفضل أنواع الشوربة التي يفضلها السائحون، حيث تحتوي على سعرات حرارية عالية، تساعد على تدفئة الجسم وإمداده بالطاقة.

وأوضح أن رحلة الغطس للسائحين تحتوي على غطستين، يفصل بينهما راحة نصف ساعة، يخرج فيها السائحون من الأعماق لتناول الشوربة، خاصةً في فصل الشتاء، ثم النزول للأعماق مرة أخرى، لاستكمال الغطسة الثانية والأخيرة، لافتاً إلى أنه يستبدل الشوربة بالفواكه الطازجة في فصل الصيف، خاصةً التي تحتوي على الفيتامينات.

ومن جانبه، أشار أحمد شوقي، خبير تغذية بالغردقة، إلى أن شوربة الكوارع تحتوي على عناصرغذائية مهمة لصحة الجسم، منها الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد، بالإضافة إلى الفيتامينات والزنك المنجنيز، وتمثل أهمية كبيرة لصحة الإنسان.

ولفت «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن شوربة الكوارع تحتوي أيضاً على نسبة كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، مؤكداً أهميتها خلال رحلات الغطس في فصل الشتاء، حيث تبعث حرارة للجسم لمعادلة درجة الأجواء الباردة على شواطئ الغردقة.