انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي بجامعة العلمين الدولية 

أفاد تقرير قدمه الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية بانطلاق المؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي، وذلك بمقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 6 إلى 7 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، والدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.

وأشار التقرير إلى أن كلية علوم وهندسة الحاسبات بالجامعة نظمت المؤتمر برعاية وشراكة إستراتيجية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبرعاية تقنية من جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات «IEEE»، كما شارك في التنظيم تحالف يضم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

استضافة الجامعة للمؤتمر يأتي ضمن خطة الجامعة الإستراتيجية

وفي كلمته، أوضح الدكتور عصام الكردي، أن استضافة الجامعة للمؤتمر الدولي الأول للتنقل الذكي يأتي ضمن خطتها الإستراتيجية نحو تطوير ودعم البحث العلمي التطبيقي المؤثر؛ لخدمة وتمكين المجتمع والمساهمة في تطوير مدينة العلمين الجديدة وباقي المدن الذكية، حيث يمثل المؤتمر ملتقى علمي واقتصادي وحكومي هام؛ لاستعراض وتباحث الموضوعات التكنولوجية والتشريعات والقوانين، وكذلك الخطط المستقبلية للمدن الذكية التي ستساهم بشكل كبير ومؤثر في تطوير منظومات التنقل الذكي، والتي أصبحت من الركائز الأساسية في مدن الجيل الرابع.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالجهد المبذول من قبل التحالف القائم على تنظيم المؤتمر، مضيفًا أن الأكاديمية تتبنى فكرة التحالفات في العمل المشترك؛ بهدف توحيد الجهود والتمويل، مؤكدًا على أهمية دور كل كيان بالتحالف فى الوصول إلى تنفيذ المشروعات الضخمة.

الجهاز يثمن الشراكة الفعالة في كل القطاعات بمجال الاتصالات

وأفاد المهندس أشرف حسني، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يثمن الشراكة الفعالة في كل القطاعات بمجال الاتصالات، بالإضافة إلى اهتمامه بالبحث العلمي، فضلاً عن تعاونه مع كل جهات الدولة.

وأكد المهندس علاء خميس، المدير الفني لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي بجنرال موتورز بكندا، على أنه على الرغم من التطور السريع الذي حدث مؤخرًا في مجال التنقل الذكي إلا أنه لا يزال في بداياته، فالانتشار الواسع والقبول الاجتماعي له لا يتوقف على نضج هذه التكنولوجيا فحسب، بل على مدى توافر إطار متطور للحوكمة والمسؤوليات القانونية والتخطيط السليم للمدن.

ووجه الدكتور مصطفى النعناعي، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بالجامعة الشكر للتحالف القائم على تنظيم المؤتمر، ولجميع الخبراء من داخل وخارج مصر على مشاركتهم في النسخة الأولى للمؤتمر، مما يعود بالنفع على جميع الجهات المشاركة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور رشدي زهران، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والمهندس رافيكيران أناسوامي، رئيس جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، ولفيف من الخبراء الدوليين والمحليين من المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصناعية المختلفة، والسادة عمداء الكليات ومديري البرامج بجامعة العلمين الدولية.

جدير بالذكر، أن البرنامج العلمي للمؤتمر تضمن ندوات وحلقات نقاش دارت حول ثلاثة عوامل أساسية يعتمد عليها التنقل الذكي وهي: التكنولوجيا، والحوكمة، وتخطيط المدن، وهي مكونات ليست منفصلة بل تؤثر على بعضها البعض.