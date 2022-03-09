التعليم العالي: انتهاء موعد التقديم المباشر للجامعات الخاصة غدًا

تغلق الجامعات الخاصة بمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، غداً الخميس، باب التقديم المباشر لمختلف الكليات، بعد إتاحتها أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات والتخصصات والبرامج من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021- 2020، وما يعادلها من شهادات.

وخضع التقديم للجامعات الخاصة للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أتاحت الوزارة بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني الموحد أمام الطلاب التقدم المباشر للطلاب الذين تخلفوا عن التقديم عبر الموقع الإلكتروني.

التقديم المباشر للجامعات الخاصة استمر 6 أيام

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب المتخلفين للتقديم للجامعات الخاصة بدءاً من السبت الماضي وحتى غداً الخميس، لافتا إلى أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

تدني نسب الإقبال على المستشفيات الجامعية

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر بوزراة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن نسب الإقبال على المستشفيات الجامعية مازالت ضعيفة، وأن هناك العديد من الأماكن الشاغرة أمام الطلاب الراغبين في الإلتحاق بمختلف الكليات والجامعات.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة اختاروا كليات القطاع الطبي والهندسي، لافتة إلى أن التقدم للجامعات الخاصة تمت وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشان.

ولفت إلى انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.