«عبدالغفار» يتابع معدلات إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان صباح اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية في جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

متابعة ميدانية لمعدلات إنجاز التأمين الصحي

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز في منظومة التأمين الصحي الشامل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

عبدالغفار يبدأ جولته بتفقد مستشفى فايد التخصصي

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه من المقرر أن تبدأ الجولة في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بتفقد مستشفى فايد التخصصي، ويعقبها عدد من الزيارات التفقدية الأخرى.